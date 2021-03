Earth Hour, aderisce il comune

Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del nostro Pianeta che a causa dell’effetto serra si sta trasformando in una lenta trappola mortale per l’umanità. Il WWF promuove da tempo questa grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo. Siamo la prima generazione che ha un’idea chiara dell’impatto dei cambiamenti climatici, ma siamo anche l’ultima che può agire per salvare il pianeta! Unisciti a milioni di persone e spegni la luce per il pianeta. Il Comune di Agrigento ha spento le luci davanti alla sede dell’Ente