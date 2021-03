Agevolazioni commercianti, ultimi giorni per presentare le domande

Ultimi giorni per i commercianti di Agrigento per usufruire delle agevolazioni Tari, Imposta pubblicità, Imu, e Tosap per i commercianti di Agrigento. “Scade giorno 31 marzo il termine ultimo per presentare la richiesta di agevolazione a favore dei commercianti che hanno subito perdite a seguito dell’epidemia Covid-19” afferma Francesco Picarella Assessore alle atività Produttive di Agrigento. “Se per Tari ed imposta di pubblicità – continua- non è necessario presentare richiesta, per usufruire invece del beneficio sotto forma di credito di imposta per quanto riguarda IMU e Tosap è subordinato alla presentazione di richiesta da presentarsi entro e non oltre giorno 31 marzo 2021” Sul sito internet del Comune di Agrigento sono scaricabili gli avvisi e le domande di presentazione.”

Agevolazioni Imu e Imposta di Pubblicità https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-tari-e-imposta-di-pubblicita-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/

Agevolazioni Tosap: https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-tosap-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/

Agevolazioni Imu: https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-imu-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/