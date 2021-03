Vaccini. “Vulnerabili” non riescono a prenotare, l’Asp: “Ecco come fare”

“Una persona estremamente vulnerabile della mia famiglia per due patologie differenti non riesce a prenotare il vaccino”. E’ questa una delle tante segnalazioni che stanno arrivano alla redazione di Agrigentooggi da cittadini che non riescono a prenotare i vaccini destinati ai “vulnerabili”. Agrigentini che hanno anche consultato specialisti ed i medici di medicina generale che hanno confermato: ” i soggetti vulnerabili devono vaccinarsi al più presto. Ha poi consultato la guardia medica- continua una segnalazione – che ha aggiornato la lista delle patologie (a quanto ho capito non era aggiornata), dicendole che l’aggiornamento era immediato. Sono però già passati più giorni senza che le sia possibile prenotare il vaccino, il sistema informatico continua a dire che non ne ha diritto”. Sarebbe una difficoltà legale alla piattaforma della Regione. “Tutti i cittadini – ci dicono dall’Asp- che non riescono a prenotarsi nella categoria vulnerabili sulla piattaforma Sicilia coronavirus devono mandare una mail all’Asp di Agrigento all’indirizzo vaccini.covid@aspag.it e attendere la risposta. E’ un discorso legato alla piattaforma e, laddove sono difficoltà, bisogna procedere in questa maniera. Nella mail dovranno, ovviamente, indicare la patologia e allegare la documentazione”.