Cresce l’attesa per Joker: Folie à Deux e intanto lo si apprezza giocando

La follia in versione amplificata ritorna protagonista anche nel secondo film incentrato sul personaggio di Joker, magistralmente interpretato già nel 2019 da Joaquin Pheonix. L’attesa per l’uscita del secondo capitolo intitolato Joker: Folie à Deux prevista per ottobre di quest’anno ed più alta che mai.

Ciò si deve non solo all’incredibile successo del primo film, ma anche alla curiosità che aleggia intorno alla figura di Harley Quinn che sarà interpretata da Lady Gaga. Entrambi gli attori hanno dato già in passato prova delle loro capacità sul grande schermo e questa volta sono chiamati al difficile compito di far rivivere il contorto legame che c’è tra i due personaggi interpretati.

Il fascino di questi ultimi si amplificherà insieme alla loro follia creando dinamiche inusuali in una coppia. Non sappiamo quali saranno gli ingredienti sui quali saranno puntati i riflettori eppure dipendenza emotiva, ossessione, crudeltà e manipolazione potrebbero essere tra questi.

Non è detto che tutto sia così lineare. Il merito di Todd Phillips, regista del film che si è anche accaparrato il Leone d’oro, è stato, infatti, in primis quello di presentare la figura di Joker in una prospettiva diversa a quella del cinema precedente. Per la prima volta si è fatta chiarezza sull’origine della sua personalità.

Phillips ha saputo scandagliare lo stato d’animo di Arthur Fleck, partendo dall’emblematico rapporto con la madre. Il regista è riuscito poi a mettere in luce i punti salienti della sua evoluzione da uomo emarginato a modello di riferimento per gli insoddisfatti.

E se il cinema ci fa ancora attendere possiamo continuare a goderci Joker nelle classiche vesti videoludiche che lo vedono ancora nemico indiscusso di Batman. In questo caso le apparizioni più importanti risalgono a Batman Arkham Knight del 2015 e tra quelle più recenti dobbiamo annoverare Suicide Squad Kill the Justice League uscito a marzo 2024.

Non dimentichiamo che Joker è amatissimo in ogni contesto e allora anche nei casino sul web si guadagna la sua fetta di popolarità, diventando la star principale di tantissime slot. Insomma, il suo carattere enigmatico e attraente continua a raccogliere proseliti sia nel mondo cinematografico che in quello ludico e del resto non è questo il destino che spetta alle grandi personalità?