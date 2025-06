Il Palacongressi di Agrigento ha ospita una delle sessioni più attese del Congresso di Agroecologia del Mediterraneo: “Investire nel futuro: sinergia tra agrivoltaico, zootecnia e agroecologia”. Un incontro che ha puntato i riflettori su un tema cruciale per il futuro dell’agricoltura mediterranea e non solo: la transizione ecologica attraverso modelli produttivi sostenibili.A confrontarsi sul tema, nel panel intitolato “Agrivoltaico e investimenti in agricoltura, nuove prospettive”, sono stati Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca, e Alessio Lattuca, presidente di ConfimpresaGreen e di Confidi per l’impresa, che hanno lanciato un messaggio chiaro: il tempo per il cambiamento è adesso.Al centro del dibattito, la sinergia tra agrivoltaico, zootecnia e agroecologia viene presentata non solo come possibilità tecnica, ma come vera strategia integrata per conciliare produzione agricola, efficienza energetica e tutela ambientale.

L’agrivoltaico, che permette di produrre energia solare senza sottrarre terreno all’agricoltura, rappresenta una tecnologia chiave per ridurre le emissioni, valorizzare i suoli e incrementare la resilienza climatica delle aziende agricole. Inserito in un contesto agroecologico, in cui biodiversità e cicli naturali diventano fattori produttivi, l’agrivoltaico può convivere con allevamenti estensivi e colture biologiche, contribuendo a creare un ecosistema produttivo più stabile e meno dipendente da input esterni.La zootecnia, se condotta secondo principi etici e sostenibili, può diventare un alleato dell’agroecologia: dal riutilizzo dei reflui zootecnici per la fertilizzazione organica, alla cura del paesaggio rurale. Questi tre ambiti, quando integrati, generano benefici ambientali, sociali ed economici.Nel corso dell’intervento, i relatori hanno richiamato i dati più recenti relativi all’Overshoot Day, la data in cui l’umanità consuma tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Gli ultimi numeri sono preoccupanti e parlano chiaro: non c’è più tempo per rimandare il cambiamento.A fronte di un consumo eccessivo di risorse e di un modello produttivo ancora legato ai combustibili fossili, il passaggio verso sistemi sostenibili diventa un’urgenza che coinvolge tutti: cittadini, imprese, istituzioni. L’appello lanciato dal congresso è quindi duplice: da un lato, la responsabilità individuale nel fare scelte consapevoli; dall’altro, la responsabilità collettiva nel sostenere politiche economiche coerenti e coraggiose.

Tra le iniziative concrete presentate durante la sessione spicca l’accordo “Orizzonte Futuro”, sottoscritto tra Confidi per l’impresa e Sicilbanca. Si tratta di un progetto innovativo che mette a disposizione un plafond di 20 milioni di euro per finanziare le imprese impegnate in progetti legati a auto produzione energetica, sostenibilità ambientale e pratiche agroecologiche.Come ha spiegato il presidente Di Forti, il sostegno economico è accompagnato da un impianto normativo di riferimento, grazie ai decreti attuativi della Legge Regionale 21, che introduce elementi di premialità per le aziende virtuose. L’accordo, anticipando le misure previste dalla strategia europea “Farm to Fork”, fornisce uno strumento operativo concreto per accompagnare le imprese nel processo di trasformazione ecologica.Una delle novità emerse nel corso del panel è la creazione del marchio comune “Orizzonte Sviluppo”, pensato per diffondere una cultura dell’innovazione sostenibile. Sarà attivata una campagna di comunicazione condivisa, capace di unire strumenti finanziari e sensibilizzazione pubblica.Il marchio, accompagnato da offerte a tasso calmierato e da assistenza tecnica personalizzata, ha l’obiettivo di favorire la fiducia degli operatori agricoli, facilitare gli investimenti sostenibili e rafforzare la percezione positiva di un’agricoltura in grado di generare valore condiviso.In questo modo, la sostenibilità non resta un concetto astratto, ma diventa una leva concreta di sviluppo economico, sociale e ambientale, in linea con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) sempre più richiesti dai mercati e dai consumatori.

Dal congresso emerge una visione chiara: la transizione ecologica non è un obiettivo da demandare solo alle politiche internazionali. Richiede azioni quotidiane, progetti territoriali e strumenti finanziari adatti. La sinergia tra agrivoltaico, zootecnia e agroecologia è uno degli esempi più concreti di come la tecnologia possa sposarsi con l’ambiente e l’impresa con l’etica.

