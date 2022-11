È scomparso l’artista agrigentino Franco Fasulo

È scomparso all’ età di 59 anni il pittore agrigentino Franco Fasulo. Stimato artista e dalle eccellenti qualità umane, nella sua carriera aveva ottenuto prestigiosi riconoscimenti anche in ambito internazionale. Aveva esposto in importanti gallerie nazionali. Da sempre il mare e le barche al centro della sua pittura che lui definiva astratta, con l’ utilizzo di materiali come la ruggine che meglio potevano descrivere l’ ineluttabile azione del mare che tutto consuma.

L’ artista da qualche anno, si era trasferito a Sartirana Lomellina in provincia di Pavia.

Fasulo era molto conosciuto in città e la notizia della sua morte, ha lasciato sgomenti molti agrigentini che sui social hanno voluto manifestare l’affetto verso uno stimato artista, ma prima ancora verso un grande uomo.

