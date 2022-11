Meteo, la perturbazione autunnale è arrivata. La prossima settimana torna il sole

Un fronte freddo in arrivo da Ovest sta causando un generale cambiamento delle condizioni meteorologiche in Sicilia con piogge, rovesci e temporali anche intensi durante questo fine settimana. “Si tratta di aria fredda di estrazione polare marittima in entrata dalla Valle del Rodano- dicono da MeteoAgrigento-. Nella giornata di oggi un peggioramento delle condizioni atmosferiche seguito da temporali e netto calo termico.” I fenomeni saranno accompagnati da forti venti dai quadranti occidentali prima, settentrionali poi, che fanno calare drasticamente le temperature. Già da lunedì e almeno fino al mercoledì tornerà il sole ma non le alte temperature: le massime saranno sui 20 gradi circa, secondo le previsioni di meteo Agrigento.