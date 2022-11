Il formaggio Fior di Pepe della Fattoria Giambrone vince la medaglia di bronzo al World Cheese Awards 2022

Il formaggio Fior di Pepe della Fattoria Giambrone è stato nominato tra i vincitori del World Cheese Awards, che si è tenuto presso l’International Convention Centre Wales a Newport, mercoledì 2 novembre. Spiccando tra. i 4.434 formaggi candidati, il Fior di Pepe, una varietà di formaggio prodotta dalla Fattoria Giambrone, ha vinto l’ambito premio Bronze nell’evento di soli formaggi più prestigioso del mondo. Il Fior di Pepe ha impressionato alcuni dei maggiori esperti mondiali di formaggio, tra cui casari, produttori di formaggio, acquirenti, chef, rivenditori e scrittori. I formaggi sono stati valutati su aspetti come l’aspetto della crosta e della pasta, nonché l’aroma, il corpo e la consistenza del formaggio, con la maggior parte dei punti assegnati per sapore e sensazione in bocca. Il pluripremiato Fior di Pepe è un formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo di altissima qualità dal proprio allevamento di vacche di razza Bruna Italiana. Una creazione esclusiva della fattoria siciliana che si trova a Cammarata nella zona dei Monti Sicani. Marco Giambrone, casaro e titolare della Fattoria Giambrone commenta: “Siamo lieti di aver vinto la medaglia di bronzo ai World Cheese Awards di quest’anno per il nostro Fior di Pepe. “Avere il sigillo di approvazione di così tanti esperti del mondo dei formaggi non ha prezzo per un casaro. Nella nostra azienda, mettiamo tutto ciò che abbiamo nei nostri formaggi e ci sforziamo solo di ottenere il meglio per i nostri clienti, quindi vincere questo trofeo dimostra che ne è valsa la pena. Per noi è stata la prima edizione e anche se pienamente convinti della qualità del nostro prodotto, davvero non ci aspettavamo una conferma su scala mondiale di questa portata”. Il World Cheese Awards di quest’anno è stata la 34a edizione e ha visto più iscrizioni che mai con un record di 4.434 formaggi presentati da 42 paesi e 900 aziende di tutto il mondo (10,9% con sede nel Regno Unito, 89,1% internazionale). I formaggi includevano un aumento delle iscrizioni da Canada, Argentina, Slovenia e Israele, mentre l’India ha seguito il suo primo ingresso nel 2021 con molti altri quest’anno e l’Ucraina ha visto un enorme aumento di iscrizioni dopo che i World Cheese Awards sono stati spostati in Galles dalla sua posizione originale nel 2022 di Kiev. Nazioni casearie ben consolidate come Francia, Italia, Spagna e Regno Unito sono state ben rappresentate con un notevole aumento degli ingressi svizzeri. Tutti i lavori sono stati valutati in un solo giorno, poiché 250 esperti provenienti da 38 nazioni diverse ne hanno studiato l’aspetto, la consistenza, l’aroma e il sapore. I riconoscimenti Bronze, Silver, Gold e Super Gold sono stati assegnati durante la sessione mattutina prima che i Super Gold fossero rivalutati per trovare i migliori 16 formaggi di quest’anno e il formaggio campione del mondo di quest’anno.