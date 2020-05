E’ morto l’ex consigliere comunale Salvatore Lauricella

Totò Lauricella non c’è più. Per me è una grande tristezza perchè perdo un amico sincero, buono e generoso, resta il ricordo di tante battaglie comuni, di tanti giorni trascorsi a preparare manifesti, comunicati, iniziative per aiutare il riscatto di questa nostra città, resta il rimpianto di un tempo nel quale la passione politica esaltava ed entusiasmava la nostra vita. Riposa in pace uomo giusto e leale. A ricordare l’ex consigliere comunale è Nello Hamel, che insieme a Lauricella ha vissuto per diversi anni l’esperienza politica di Aulo Sollano, formando insieme al consigliere Licata, il trio dell’opposizione. Lauricella dopo l’esperienza politica aveva ricorperto tra l’altro, il ruolo di Presidente di Confedilizia della Provincia di Agrigento.

Qui vi riproponiamo una nostra intervista: Previsti vantaggi fiscali a chi stipula un contratto di locazione a canone concordato.