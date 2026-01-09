Lutto ad Agrigento. È morta Margherita Russo, vedova Danile, aveva 90 anni. Donna di profonda fede e figura molto amata dalla sua famiglia, si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari.

Mamma Pasquale, agente della polizia locale di Agrigento, la nuora Giovanna Speranza, i nipoti Giacomo e Andrea, il cognato Alfredo Tuttolomondo con la moglie Zina, la cognata Carolina Galletto e i parenti tutti. I funerali si sono tenuti venerdì 9 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di San Leone. Al termine della celebrazione, il feretro è stato accompagnato al cimitero di Raffadali. Alla famiglia le condoglianze da parte del direttore e di tutto lo staff di AgrigentoOggi

