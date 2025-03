È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Davide Francesco Fichera, ottico di 41 anni noto per il suo punto vendita in via Atenea ad Agrigento. Francesco era stimato e conosciuto nella comunità per la sua professionalità e gentilezza.

Lascia nella tristezza la moglie, la farmacista Shara Castrovinci Grillo, il papà Giuseppe, la mamma Angela Cortini, il fratello Nazareno con la sua famiglia, gli zii, i cugini, i nipoti e tutti i parenti. Le condoglianze vengono inviate da tutto lo staff di AgrigentoOggi.

I funerali si terranno giovedì 13 marzo alle ore 15:30 presso la Chiesa Madonna della Divina Provvidenza (campo Sportivo), seguiti dalla sepoltura al Cimitero di Bonamorone. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi al loro dolore in questo momento difficile.

Direttore e colleghi di AgrigentoOggi esprimono profondo cordoglio per questa perdita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp