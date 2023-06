Tragedia alla Scala dei Turchi: Turista romana muore dopo arresto cardiocircolatorio in spiaggia

Non ce l’ha fatta la turista romana, quarantunenne, che nel primo pomeriggio di lunedì dopo un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi, era finita alla Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Vani i tentativi dei medici di strapparla alla morte. La salma è stata già restituita alla famiglia e verrà trasferita a Roma, dove sabato mattina si terranno i funerali. La quarantunenne, in vacanza nell’Agrigentino assieme al fratello, era in spiaggia a pochi passi dal costone di marna bianca. All’improvviso si è accasciata a terra. Quindi è scattata una mobilitazione generale, che ha coinvolto la centrale operativa del 118 di Caltanissetta, il personale medico di due autoambulanze e i carabinieri della Stazione cittadina. Medici e operatori sanitari per circa venti minuti hanno cercato direttamente in spiaggia di rianimare la donna, ma poi è stata caricata sull’elisoccorso e trasferita in condizioni critiche al nosocomio agrigentino.