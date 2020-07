È morta Freguglia Livia, storica commerciante della via Manzoni

È morta Freguglia Livia, conosciuta come Orede. Veneta, trasferita ad Agrigento da oltre cinquant’anni, Orede era una storica commerciante della via Manzoni, ricordata da tutti per la sua disarmante simpatia e per la sua capacità nell’arte della vendita. Solare, allegra, caparbia. Indimenticabile è il suo accento veneto che nonostante il lungo periodo trascorso in Sicilia, mai l’aveva abbandonata.

Insignita per ben due volte del premio di Valore al Merito della Camera di Commercio per la straordinaria attività svolta nei tanti anni di lavoro.

Orede ci lascia dopo una lunga e sofferta malattia.

Tutti gli agrigentini si stringono al dolore dei familiari onorando la grande persona che la città ha avuto il privilegio di ospitare e fare propria.