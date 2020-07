Migranti, sindaco Lampedusa: “Dichiaro io stato di emergenza”

“E’ una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui lampedusani”. Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l’ultima raffica di sbarchi nell’isola e la situazione nell’hotspot dell’isola dove si trovano in questo momento oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista.

“Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle – sottolinea il sindaco – e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull’isola”.

Nella notte 110 migranti sono stati soccorsi da un mercantile italiano, il Cosmo, altri 70 che viaggiavano su un gommone vicino intercettati da una motovedetta libica e riportati indietro. Dopo ore di richieste di aiuto alle autorità maltesi e italiane si è conclusa così la vicenda dei due gommoni che ieri pomeriggio avevano lanciato la richiesta di aiuto al centralino Alarm Phone. Erano in zona Sar maltese e nessuno li soccorreva. Poi l’approdo di un gommone con 56 persone a bordo.