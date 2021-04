È il Grotte Volley Noci l’avversario di Aragona ai play off per la serie A2

Sarà la Grotte Volley Noci l’avversario della Seap Dalli Cardillo al primo turno dei play off promozione per la serie A2. Infatti la Fiammatorrese Napoli, vincendo a Isernia nella partita di recupero, si è aggiudicata definitivamente il terzo posto della classifica del giorne E1, garantendosi a sua volta il diritto di affrontare la formazione Messinese dell’Akademia Sant’Anna agli spareggi promozione. Lo scontro tra Aragona e Castellana Grotte Noci si disputerà giorno 16 maggio, in terra pugliese, mentre il ritorno è previsto il 22 maggio al PalaNicosia. Ricordiamo che sarà importante non solo vincere, ma anche vincere col punteggio più netto possibile, in quanto sulla base dei risultati maturati in questo primo turno dei play off verrà stilata una classifica avulsa, che determinerà quale squadra avrà il vantaggio di affrontare in casa l’incontro di ritorno del successivo turno dei play off promozione.