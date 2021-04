Agrigento, a San Michele strade gruviera: buche, voragini e transenne eterne

La via Giovanni Paolo II che conduce all’ ospedale San Giovanni di Dio, al quartiere di San Michele e alla zona Industriale di Agrigento è ridotta ormai ad un percorso a ostacoli. Sia che si acceda dalla città che dalla statale 189, lo scenario non cambia. Le ambulanze in allarme e con a bordo gli ammalati sono costrette pericolosamente a dover fare slalom fra buche e sconnessioni, su un asfalto che da tempo non viene sottoposto a interventi di ripristino. Il manto stradale presenta ormai una miriade di crepe e avvallamenti. Le sospensioni delle auto sono messe a dura prova e se non si guida con la dovuta attenzione, si corre anche il rischio di riportare qualche danno. La strada infatti, oltre a condurre al nosocomio, attraversa l’area industriale di Agrigento dove hanno sede diverse tra le più importanti concessionarie di auto della città come Guadagni e Meridiano. E’ accaduto infatti che alcuni automobilisti uscendo dal salone con le macchine nuove di zecca, a causa delle pessime condizioni dell’asfalto, abbiano forato le gomme o peggio ancora, danneggiato le sospensioni dell’auto. Sono tante le segnalazioni di commercianti, residenti e cittadini esasperati che quotidianamente sono costretti a percorrere questa strada e che mettono a repentaglio la propria sicurezza, senza contare il fatto che è impossibile percorrerla in moto senza rischiare la vita. E’ intollerabile una situazione di questo tipo all’ esterno della principale struttura ospedaliera del territorio, quotidianamente meta di persone che provengono da tutta la provincia e in un quartiere che è diventato, ormai da tempo, sede delle principali attività industriali. E’ un dramma nel dramma considerato che a questo problema va aggiunto il solito “balletto” di competenze tra Comuni di Agrigento e Favara e Provincia Regionale . E’ impossibile pensare ad uno sviluppo economico ed a una ripartenza se non si riesce nemmeno a garantire la manutenzione di strade principali. Decoro urbano, pulizia dei luoghi sono fattori importanti, ma nella nostra terra, dove da decenni la normale amministrazione è un’eccezione, manutenzione e sicurezza stradale devono essere una priorità imprescindibile di ogni amministrazione cittadina. Non dimentichiamo che sono state, troppe le vite perse in questi ultimi anni nella nostra città, a causa di strade ridotte a colabrodo. E a farne le spese sono stati troppo spesso i più giovani, a bordo dei loro scooter. Un intervento di ripristino della sede stradale va effettuato il prima possibile, a prescindere di chi sia la competenza, occorre responsabilità o ci deve scappare il morto?