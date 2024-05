È l’agrigentino Filippo Falzone il Brand Ambassador per Fabbri 1905 nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Falzone bartender, dal 1997 collabora con tanti locali della provincia di Agrigento, tra cui Comida e Oceanomare. Da 10 anni si occupa di bar catering per ogni tipo di evento, da 5 anni è docente dell’ente Euroform e punta sulla formazione del personale, mettendo a disposizione esperienza, conoscenza dei prodotti e soprattutto passione. Fabbri 1905 è una azienda fondata a Portomaggiore da Gennaro Fabbri, che acquista una vecchia drogheria per la produzione di liquori e di sciroppi, facendo nascere così la Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. Nel 1914 la sede della ditta si trasferisce a Bologna acquistando una palazzina con annessi terreni e capannoni. Ne susseguono anni di successo e riconoscimenti in tutto il mondo.

Nel 2010 la quinta generazione fa il suo ingresso in azienda all’insegna della continua ricerca di innovazione, senza rinunciare al rapporto con la tradizione. Oggi Fabbri 1905 opera su quattro mercati principali: proposte per il consumatore finale, professionisti nel mondo del gelato, pastry chef e pasticceri, barman e bartender in Italia e nel mondo. Una nomina meritata e frutto di sacrifici e sudore.