Si è barricato in casa dopo avere accoltellato la moglie e due figli piccoli. Momenti di terrore all’interno di un’abitazione a Cianciana, in piazza Puccini, dove un uomo di 35 anni ha aggredito la donna provocandole delle ferite da arma da taglio. Si sarebbe scagliato anche con i bambini. Uno dei quali, a quanto pare, sarebbe in gravi condizioni e per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La moglie invece è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza. I carabinieri sono sotto casa del trentacinquenne e al momento stanno tentando di far ragionare l’uomo e farlo desistere da qualsiasi intento.