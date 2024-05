Rubrica a cura di Kculturevibes

Anno – 2024

Corea del Sud

Genere – Romantico

Stagione 1

Episodi 16

Disponibile su Netflix

Cast

Park Hyung-sik (Yeo Jeong-woo)

Park Shin-Hye (Nam Ha-neul)

Trama

Due studenti brillanti e ambiziosi sacrificano la loro giovinezza per eccellere nello studio e assicurarsi il titolo di miglior studente del paese.

Yeo Jeong-wo e Nam Ha-neul provengono da realtà sociali e familiari differenti, lei da una famiglia umile e lui da una famiglia benestante di medici affermati, ma entrano in competizione e mettono il massimo impegno prima nello studio e poi nella professione di medico.

Dopo la scuola si perdono di vista e quando stanno per raggiungere la vetta del successo si trovano a dover fare i conti con la depressione, lei a causa di abusi e vessazioni nel lavoro ospedaliero e lui a causa di problemi giudiziari per un’ingiusta accusa di negligenza medica.

Nel momento critico della loro vita, casualmente s’incontrano, scoprono di provare sentimenti reciproci e che la vita non è fatta solo di lavoro, carriera e successi e nulla è mai scontato.

Recensione

Questo drama, al di là della storia romantica, offre tanti messaggi e spunti di riflessione e i personaggi sono ben costruiti e ben interpretati dagli attori;

Park-hyung Sik si rivela bravo e versatile e mette nella parte tanta ironia e spontaneità, ma Park Shin-Hye non è da meno e il ruolo drammatico di Ha-neul le si addice perfettamente.

I due protagonisti, fin da ragazzi soffrono per una forte pressione sociale e familiare, che li vorrebbe sempre ai vertici di una società spietata dove solo le eccellenze possono trovare il posto che gli spetta.

Jeong-woo e Ha-neul, hanno grandi doti intellettive e organizzative, ma nella loro vita non c’è spazio per il tempo libero, per le gite, per gli amici ne tanto meno per l’amore.

Mettono a dura prova anche la salute fisica, perché sacrificano il sonno e l’alimentazione pur di raggiungere gli obiettivi prefissati e spesso s’incontrano nell’ infermeria della scuola, dove possono riposare e relazionarsi.

Dopo la scuola, concludono separatamente la loro brillante carriera universitaria, lui diventerà un rinomato e popolarissimo chirurgo plastico e lei un’anestesista molto dotata e preparata.

Nel mondo del lavoro tuttavia dovranno fare i conti con un ambiente ostile, dove non sono sufficienti capacità e preparazione, ma per sopravvivere occorrono scaltrezza e malafede.

I due giovani medici che non sono attrezzati per difendersi da superiori e colleghi, vengono trascinati in un vortice di cattiveria, sfuttamento e vessazioni che li porterà alla depressione e ad una pausa forzata.

Quando il destino li farà ritrovare, entrambi soli, senza amici e senza amore, scopriranno quei sentimenti reciproci che un tempo avevano dovuto soffocare.

La commedia divertente della prima parte del drama cede il posto ad una love story tenera e romantica con tanti flashbeck sul passato, tanti bei clichè e tanta ironia.

Io ho visto questa serie tutta d’un fiato e con qualche spoiler, ma ne consiglio una visione lenta per assaporarne tutti i passaggi e riflettere sui problemi che oggi molti giovani devono affrontare sia in Corea del Sud che in Italia.

Il mio giudizio è molto positivo, perché amo questo genere di drama e gli attori principali sono tra i miei preferiti.

Come sempre bellissime OST fanno da sottofondo musicale.

Uno dei brani, “Lean on me”, è di Park-hyung Sik , attore principale del drama e anche popolare idol del

K-pop.

A cura di J.V.

