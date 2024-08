In quasi tutta la Sicilia, compresa la provincia di Agrigento, le ore notturne hanno portato la pioggia. Acquazzoni che in alcuni centri hanno allagato le strade. Per oggi (20 agosto) sono ancora previste precipitazioni sparse sull’isola, con fulmini, grandinate e vento. C’è l’allerta gialla diramata dalla protezione civile su parte della Sicilia ma non per la provincia di Agrigento.

Una previsione che allarma anche la Regione Siciliana: “A causa delle condizioni meteo avverse che imperversano sulla Sicilia orientale, anche per le prossime 24 ore e che potrebbero innescare violenti temporali e forte vento si raccomanda prudenza nell’utilizzo delle tratte autostradali, evitando gli spostamenti non necessari. Prima della partenza, si consiglia di consultare i servizi informativi e i canali social di Autostrade Siciliane”, dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

E’ arrivata la pioggia “comunque non tale da mitigare la situazione nei campi, dove i danni della siccità sono ormai irrecuperabili”. A rimarcarlo il direttore del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, nonché commissario delegato per l’emergenza idrica nel settore, Dario Cartabellotta: “dopo mesi di caldo anomalo e precipitazioni prossime alle zero, buona parte del nuovo raccolto è già spacciata, tanto che qui non si parla più di salvare la produzione ma le piante, in fortissima sofferenza”.

Il maltempo ha però le ore contate. Già da domani, mercoledì 21 agosto, la pressione atmosferica salirà nuovamente portando sole e stabilità su gran parte della Sicilia. Anche le temperature, dove una breve tregua dal caldo è stata accolta con entusiasmo sui social, torneranno a oltrepassare i 30/32 gradi e i vacanzieri potranno trascorrere gli ultimi dieci giorni d’agosto in spiaggia col bel tempo.