Intervista al nuovo portiere dell’Akragas, Alex Dregan, arrivato dal Sudtirol: “Arrivando in Sicilia ho cambiato stile di vita. Qui sto benissimo, c’è un gruppo fantastico, tanta fame e voglia di fare bene. Mi ispiro a Ederson per la capacità di giocare con i piedi e mi piace anche Sommer per altre caratteristiche”.

