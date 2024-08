La madre si rifiuta di dargli i soldi, e il figlio, un trentenne di Agrigento, va su tutte le furie, scagliandosi contro la donna. Sono stati momenti di paura quelli vissuti, e forse non è stata neanche la prima volta, da una sessantenne agrigentina. A riportare la calma nell’abitazione in uno dei quartieri satellite della città dei Templi sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno evitato che si registrasse qualcosa di brutto. Stando a quanto è emerso, il giovane reclamava dei soldi. La mamma, temendo che quel denaro potesse servirgli per comprare droga, s’è, naturalmente, rifiutata. Ad un certo punto, il trentenne non ci ha visto più ed è andato su tutte le furie. Avrebbe strattonato e maltrattato la donna. Qualcuno si è rivolto al 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che una volta raggiunta l’abitazione di madre e figlio, in poco tempo hanno riportato la calma. La mamma, seppur preoccupata e spaventata per la reazione violenta del figlio, non ha formalizzato nessuna denuncia a suo carico.