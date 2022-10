É arrivata la Chiocciola di Osterie d’Italia al ristorante Ginger-people&food di Agrigento. Un riconoscimento assegnato grazie alla capacità di fondere nel locale integrazione e territorialità. “E’ stata inaspettata- dice la chef, Mareme Cisse- in un momento per noi molto duro. Tanti sacrifici, tanti errori, tante cadute, ma anche tante soddisfazioni, tantissimo ancora da fare e da migliorare. Grazie Slow Food Italia e Slow Food Editore per credere in noi, nella nostra proposta gastronomica che guarda al futuro con i piedi ben piantati nel nostro territorio e nelle nostre tradizioni multiculturali. Per noi germoglio di rigenerazione umana di frontiera.” Un progetto di valore interculturale che intreccia i profumi, i sapori e le suggestioni culinarie del Senegal e della Sicilia, utilizza i migliori prodotti di qualità dell’isola e specifici del Parco della Valle dei Templi (Diodoros), innovando continuamente le portate, accompagnate con aperitivi ai frutti e zenzero (ginger) e vini bianchi e rossi della Trinacria. La presentazione della nuova edizione di Osterie d’Italia, l’iconica guida del mangiarbere firmata Slow Food Editore, si è svolta nei giorni scorsi a Milano.