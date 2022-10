Microcriminalità a Canicattì, la CNA: “Vanno restituite sicurezza e serenità”

“Al tessuto socio-economico di Canicattì vanno restituite sicurezza e serenità”. La sede locale della CNA saluta positivamente l’iniziativa che si è svolta in Prefettura con l’obiettivo di adottare le misure necessarie per fronteggiare i ripetuti episodi di microcriminalità che seminano panico e preoccupazione e causano disagi e danni a imprese e famiglie. “Apprezziamo certamente l’impegno delle Istituzioni competenti e il lavoro di tanti uomini e donne in divisa, a cui va un sincero ringraziamento – afferma il gruppo dirigente della Confederazione, guidato dal presidente Gero Nobile – ma è evidente che il quadro complessivo che emerge merita di essere attenzionato, affrontato e monitorato. Furti e danneggiamenti sono ormai quasi all’ordine del giorno: vengono prese di mira sia abitazioni che attività artigianali e commerciali. Di fronte a questo scenario è inevitabile che nella comunità si generi paura ma anche tanta rabbia. E si rischia, cosa ancora più grave, di sconfinare nella dimensione della sfiducia e della rassegnazione. Questa è una condizione che va assolutamente evitata – sottolinea Nobile – ecco perché auspichiamo costanti e incisive azioni di prevenzione attraverso una sempre maggiore presenza e controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine”. E i vertici provinciali della CNA offrono supporto e sostegno alla presa di posizione della sede territoriale.“La sicurezza è un valore irrinunciabile – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto –è una condizione fondamentale che promuove sviluppo e convivenza civile. Rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza deve essere un impegno prioritario, rispetto al quale la CNA, per il ruolo di competenza, non farà mancare mai il proprio apporto”.