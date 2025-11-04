Il Caciocavallo di Cammarata conquista l’Italia: Mangiapane è “Formaggio dell’Anno” agli Italian Cheese Awards 2025

È agrigentino il miglior formaggio d’Italia. Il Caciocavallo stagionato del Caseificio Mangiapane – Le Vacche Rossedi Cammarata ha conquistato il titolo di “Formaggio dell’Anno” agli Italian Cheese Awards 2025, il più prestigioso riconoscimento nazionale dedicato ai formaggi artigianali.

Un trionfo che sa di Sicilia autentica, di tradizione contadina e di orgoglio territoriale. Perché se paragonato al Parmigiano Reggiano, questo caciocavallo potrebbe — da solo — rilanciare l’economia di un territorio, con la giusta strategia di valorizzazione e promozione.

Per anni la Sicilia è stata grande importatrice di prodotti del Nord, ma oggi cresce la consapevolezza del valore delle proprie eccellenze agroalimentari. E il successo di Mangiapane ne è la prova più concreta.

Durante la serata di gala al Centro Congressi della Fiera di Bergamo, il formaggio di Liborio Mangiapane è stato premiato per la qualità del latte, la cura delle razze autoctone e la maestria artigianale. Il suo Caciocavallo nasce infatti dal latte delle vacche Modicane, allevate al pascolo, che donano al prodotto un profilo organolettico unico e un legame profondo con la terra d’origine.

Guidata con passione da Liborio Mangiapane, l’azienda cammaratese è diventata un punto di riferimento nel panorama nazionale per i formaggi tipici siciliani, in particolare per caciocavallo e ricotta, e per il progetto di tutela della vacca Modicana, simbolo di biodiversità e sostenibilità.

La produzione artigianale e la filiera corta rappresentano il cuore dell’impresa, che racconta la Sicilia attraverso sapori autentici e un impegno costante verso l’ambiente.

Il premio agli Italian Cheese Awards 2025 celebra così non solo un formaggio, ma un’intera visione di agricoltura sostenibile e identità territoriale. Un riconoscimento che profuma di latte, di pascolo e di quella Sicilia che, finalmente, crede nei propri tesori.

