Giovedì 6 novembre alle 19:30 la sede Audi Meridiano di Agrigento, nella Zona Industriale, apre le porte alla nuova protagonista della mobilità contemporanea: la Nuova Audi Q3. Avanguardia è la capacità di leggere il presente e trasformarlo in movimento verso il futuro. Ed è da questa visione che nasce la nuova Q3: un’auto che interpreta il cambiamento con il carattere deciso del suo design scolpito, l’intelligenza della tecnologia e lo spirito urbano di chi guarda sempre oltre. Dal palcoscenico digitale all’assistente vocale evoluto, passando per una gamma di sistemi di assistenza alla guida e il Trained Parking con autoapprendimento delle manovre, la nuova Q3 porta l’innovazione nei tragitti di ogni giorno. Un appuntamento per scoprire, da vicino, il movimento dell’avanguardia Audi. Per partecipare all’evento è necessario confermare la propria presenza compilando il modulo di adesione disponibile presso Audi Meridiano.

