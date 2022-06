E’ accusato di decine di furti di auto: arrestato trentaquattrenne

Svolta nelle indagini sulle decine di furti di auto messi a segno, tra il 2021 e l’anno in corso, nelle province di Agrigento e Caltanissetta. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, hanno arrestato G.S., trentaquattrenne, di Canicattì. L’uomo dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere. Sarebbe stato il canicattinese, in compagnia di complici in via di identificazione, l’autore della raffica di furti di vetture, soprattutto utilitarie Fiat (Panda, Punto e Cinquecento), compiuti nell’Agrigentino e nel Nisseno. Almeno una quarantina le auto rubate. Il trentaquattrenne al momento dell’arresto sarebbe stato trovato in possesso di una Fiat Panda risultata rubata.