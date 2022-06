Alticcio tenta di forzare posto di controllo: denunciato operaio

Alla guida di uno scooter, Honda Sh, è stato fermato ad un posto di controllo dai carabinieri della Tenenza di Favara, lungo via Cicero Di Francisca, nel centro abitato favarese. Il centauro, appena ha visto alzarsi la paletta, ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato, ed identificato. A finire nei guai un operaio, trentaduenne, di Favara. Il giovane è risultato sprovvisto della patente di guida, poiché revocatagli da un po’ di tempo. E si è sottratto all’esame dell’etilometro. E’ stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale e per rifiuto di sottoporsi all’alcol-test.