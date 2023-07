La Fortitudo Agrigento accoglie il talentuoso Dwayne Cohill!

Agrigento, Italia – È ufficiale: Dwayne Cohill è diventato il primo giocatore americano a unirsi alla Fortitudo Agrigento. Nato a Parma Heights, in Ohio, nel 2000, il play/guardia intraprende la sua prima esperienza al di fuori degli Stati Uniti, dopo aver giocato nelle ultime due stagioni per la Youngstown State University nella NCAA, dove ha dimostrato di essere un vero talento con una media di 18 punti a partita.

Cohill è un giocatore eccezionale sia in attacco che in difesa. La sua velocità, versatilità e atletismo lo rendono un elemento prezioso per la squadra. Il suo arrivo offre una maggiore varietà di gioco e rafforza il roster della Fortitudo Agrigento, guidata dal coach Damiano Pilot.

La città di Agrigento, con la sua ricca storia e la sua passione per il basket, si prospetta come un palcoscenico ideale per Dwayne Cohill per far conoscere il suo talento al pubblico italiano e internazionale. Siamo entusiasti di accogliere Dwayne nella nostra squadra e siamo certi che il suo contributo porterà grandi risultati.