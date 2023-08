Nel suggestivo scenario del Municipio di Realmonte, si è svolto il primo incontro della rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio”, organizzata dal prof. Luciano Carrubba e promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Il focus della serata è stato su Leonardo Sciascia e il suo tempo, attraverso due opere dello Scrittore Enzo Sardo: “Regalpetra e le sue parrocchie” e “Leonardo Sciascia – il vero Nobel della cultura europea”. La discussione ha approfondito gli aspetti sociali, culturali ed economici della Sicilia di allora e del confronto con il presente. La serata ha visto interventi di illustri relatori, Zino Pecoraro e Giovanni Tese’, insieme a contributi delle sezioni locali del Cif e della Fidapa, la poetessa Giuseppina Mira e performance musicali. La rassegna “Memoria è Patrimonio” è un’importante iniziativa culturale che valorizza il territorio e le sue tradizioni, evidenziando il legame tra passato, presente e futuro della comunità di Realmonte.

Durante la rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio” sulla terrazza del Municipio di Realmonte, il sindaco Sabrina Lattuca ha esaltato la felicità nell’ospitare il sindaco Pane, il vice sindaco di Lamezia e la delegazione Lions per un emozionante gemellaggio. Durante una visita in Calabria, il comune di Realmonte è stato accolto con grande ospitalità, gentilezza e calore, e ora è stato un piacere restituire lo stesso trattamento. Il gemellaggio ha creato un’occasione per condividere idee e programmi a beneficio delle comunità coinvolte. Durante la visita in Calabria, sono state scoperte meravigliose località e valli incantevoli, e oggi si ritrovano sulle rive del Mar Mediterraneo con uno spirito di servizio e una forte volontà di collaborare. In qualità sia di sindaco che di socio, il sindaco Lattuca ha espresso la volontà di costruire ponti che uniscano le comunità coinvolte, promuovendo uno spirito di accoglienza, solidarietà e servizio verso tutti. Questo gemellaggio ha contribuito a rinsaldare legami e intese, promettendo di portare avanti un proficuo lavoro a vantaggio di entrambi i territori.