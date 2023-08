“Per vincere le grandi sfide nella sanità c’è necessità di una forte collaborazione tra pubblico e privato.” Ne è convinto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che non si è limitato alle parole, ma è già passato ai fatti. La nuova Cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo ha recentemente preso il via proprio grazie a una collaborazione con il gruppo San Dotano. E in un recente incontro con i vertici del Fatebenefratelli ha spiegato chiaramente che “il governo regionale punta alla valorizzazione della sanità di eccellenza e al partenariato pubblico-privato per affrontare le due direttrici prioritarie sulle quali stiamo lavorando: il miglioramento dell’area di emergenza e la riduzione delle liste di attesa”. Il documento, predisposto dall’Assessorato della Salute, delinea una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 48,5 milioni di euro. E’ previsto il coinvolgimento anche delle strutture specialistiche private convenzionate a supporto del sistema sanitario pubblico, per garantire ai siciliani l’inalienabile diritto alla tutela della salute e soprattutto in tempi ragionevoli. Il Piano, ”valorizzerebbe” la cooperazione tra pubblico e privato per aumentare l’efficienza della rete assistenziale”. Adiconsum con Ilena Capodici, l’Unione Nazionale Consumatori con Manlio Cardella e Cittadinanza Attiva con Pippo Spataro intervengono e affermano: “Ad una più attenta lettura, anziché potenziare le strutture pubbliche,attraverso l’acquisto di macchinari di ultima generazione; aumentando negli ospedali la dotazione di quanti più medici possibili; incentivando a ritornare nella nostra città, i medici siciliani che hanno fatto carriera trasferendosi al nord o all’estero; utilizzando i fondi del PNRR per progettare e realizzare gli ospedali di comunità, di contro, si preferisce, di contro, tale Piano, come un pianificato disegno clientelare, dirotterebbe così alle strutture private proprio quei fondi previsti per gli ospedali, già carenti e messi a dura prova dal deficit di carenza di personale.

Tutto ciò in netto contrasto con il diritto dei cittadini alle cure ed alla salute, come previsto dalla nostra Costituzione all’art 32. Forse al Governatore Schifani, sfugge il fatto che tutte le regioni devono garantire ai propri assistiti le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA – livelli essenziali di assistenza. Il servizio sanitario nazionale è un sistema di strutture e servizi che hanno proprio lo scopo di garantire, in condizione di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie in attuazione dell’art. 32 della Costituzione. Un disegno ben pianificato, con il pretesto e lo slogan di snellire le lunghe liste di attesa, dando così la parvenza di un interesse primario nei confronti dei cittadini, che per carenza di strutture e reparti, per potersi curare sono costretti ai viaggi della speranza, possibili tra l’altro solo per chi ne ha la possibilità economica, mentre per i tanti altri invece …..non resta che piangere il morto !!!!!!!! Spaventa e avvilisce ancora di più un diffuso silenzio “omertoso della politica locale,” davanti ad una simile emergenza ospedaliera , che mette a repentaglio la vita stessa dei cittadini, a causa delle gravi carenze della sanità pubblica. Nel frattempo, però le strutture private diventano di riflesso un’opportunità di lavoro, a cui accedere senza un concorso pubblico