Reggina – Castrum Favara 2-0. La squadra favarese parte con una sconfitta il nuovo anno. Al Granillo di Reggio Calabria, nella sfida contro la forte Reggina, il CastrumFavara non ha sfigurato. All’11’ padroni di casa in vantaggio con Ragusa su calcio di rigore. Poi arriva il raddoppio della Reggina con Ferraro al 26′. Al 42′ Castrum Favara vicino al gol della bandiera su un pasticcio della difesa amaranto. Il palo salva i padroni di casa. Nella ripresa il punteggio non cambia.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 18esima giornata: Milazzo – Nissa 1-1; Athletic Club Palermo – Messina 4-0; Città Di Acireale – Vigor Lamezia 1-1; Enna – Ragusa 0-0; Paternò – Vibonese 0-0; Reggina – Castrum Favara 2-0; Sancataldese – Nuova Igea Virtus 0-3; Città Di Gela – Savoia 1-2; Sambiase – Gelbison 2-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia e Nuova Igea Virtus 34, Athletic Club Palermo e Nissa 32, Reggina 30, Milazzo 29, Sambiase 28, Città Di Gela 25, Vibonese e Gelbison 23, Vigor Lamezia e Sancataldese 19, Città Di Acireale 18, Castrum Favara e Ragusa 17, Enna 16, Messina (-14) 14, Paternò 11. * Enna e Castrum Favara una partita in meno.

