Si sono vissuti attimi di paura lungo il litorale di Palma di Montechiaro, dove due trombe d’aria si sono abbattute nel tratto di costa compreso tra Torre di Gaffe e Ciotta. Il personale del servizio di salvataggio ha immediatamente fatto uscire tutti i bagnanti dall’acqua.

“Durante l’emergenza – dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino -, una signora in difficoltà è stata tratta in salvo grazie al coraggioso intervento di Natal Onolfo e Morena Rubino, operatori della Cooperativa Mediterranea, con il prezioso aiuto di Giuseppe Giganti, titolare del chiosco Baia del Sol, che sono riusciti a riportarla a riva utilizzando delle corde”.

“A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati. In presenza di condizioni meteo avverse o di mare in peggioramento, seguite sempre le indicazioni del personale di salvataggio e lasciate immediatamente l’acqua. La prudenza e il rispetto delle regole possono salvare la vita: viviamo le nostre meravigliose spiagge in sicurezza”, conclude il primo cittadino.

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