Momenti di paura per un incendio divampato in un’abitazione situata tra le vie Palma e Campobello a Licata. Le fiamme, si sono sviluppate nel terrazzo all’ultimo piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area interessata.

Due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, per le cure necessarie.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, che dovrà chiarire l’origine dell’incendio. E sono state ore di super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Licata alle prese anche con l’incendio che ieri sera ha minacciato il cimitero di Marianello. Fiamme alte alimentate dal venticello hanno divorato la vegetazione.

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