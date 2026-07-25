Il recente confronto video organizzato da Bibbirria Podcast, dedicato alla questione dell’approvvigionamento idrico di Maddalusa, ha offerto numerosi spunti di riflessione, mettendo a confronto due protagonisti con esperienze, approcci e stili comunicativi molto diversi: l’on. Roberto Di Mauro e l’avv. Salvatore (Totò) Pennica.

Al termine della visione, tuttavia, resta una sensazione precisa: molte analisi, numerose ricostruzioni e diverse ipotesi, ma poche indicazioni concrete su come affrontare un problema che continua a incidere ogni giorno sulla vita dei residenti di Maddalusa.

Il confronto ha evidenziato due modi differenti di interpretare il dibattito pubblico. Da una parte l’on. Di Mauro, politico di lungo corso e profondo conoscitore delle dinamiche istituzionali, capace di ricostruire con competenza il quadro amministrativo e i precedenti della vicenda. Dall’altra l’avv. Pennica, impegnato da tempo in un percorso di comunicazione civica attraverso i social e gli incontri pubblici promossi da Bibbirria, con l’obiettivo dichiarato di mantenere alta l’attenzione sui problemi della città.

Entrambi hanno contribuito ad alimentare il confronto, seppur con ruoli differenti. Di Mauro ha privilegiato un’analisi di carattere generale, soffermandosi sugli strumenti amministrativi e sulle possibili strategie da adottare. Pennica, invece, ha assunto soprattutto il ruolo di facilitatore del dialogo, dichiarandosi anche disponibile a rappresentare al sindaco alcune delle proposte emerse nel corso della discussione.

Ed è proprio qui che si apre una riflessione più ampia.

Quando un’emergenza si protrae per mesi e condiziona la quotidianità delle persone, il rischio è che il dibattito pubblico finisca per sostituirsi all’azione amministrativa. Si discute di competenze, procedure, scenari futuri e opportunità di finanziamento, mentre chi vive a Maddalusa continua a confrontarsi con una realtà molto più semplice e concreta: l’acqua continua a non arrivare.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche della possibilità di destinare risorse regionali al riesame del progetto del Parco Archeologico di Agrigento, coinvolgendo tecnici internazionali per ridefinirne il perimetro alla luce di nuove indagini archeologiche. Una prospettiva certamente interessante sotto il profilo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, ma inevitabilmente distante dall’urgenza di garantire un servizio essenziale ai cittadini.

È proprio questa distanza tra il livello della discussione e quello della realtà quotidiana a rappresentare il limite principale del confronto.

La politica ha certamente il compito di programmare il futuro, ma ha anche il dovere di affrontare il presente. E oggi il presente si chiama emergenza idrica.

Per questo il punto centrale non dovrebbe essere chi possieda maggiore esperienza, chi conosca meglio gli atti amministrativi o chi costruisca la narrazione più efficace. La domanda che interessa ai cittadini è molto più concreta: quali decisioni possono essere assunte nell’immediato per ridurre i disagi?

L’emergenza idrica non rappresenta soltanto una questione amministrativa. Quando un servizio pubblico essenziale viene meno per un periodo prolungato, possono emergere profili che incidono sulla tutela della salute, sull’igiene pubblica e, nei casi più gravi, anche sull’ordine pubblico. È su questo terreno che le istituzioni sono chiamate a esercitare pienamente le proprie responsabilità.

Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità, valutare se ricorrano i presupposti per l’adozione di eventuali provvedimenti straordinari, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle necessarie valutazioni tecniche e giuridiche. Una responsabilità che difficilmente può essere rinviata o affidata esclusivamente al dibattito pubblico.

Il confronto ha avuto il merito di riportare il tema dell’acqua al centro dell’attenzione cittadina. È un risultato importante. Ma le analisi, le ricostruzioni e le proposte non possono rappresentare il punto di arrivo.

I cittadini di Maddalusa non chiedono nuove narrazioni né nuovi protagonisti. Chiedono che ai confronti pubblici seguano decisioni concrete. Perché, al di là delle appartenenze politiche e delle legittime differenze di vedute, rimane un principio che dovrebbe unire tutti: l’accesso all’acqua è un diritto essenziale e la sua prolungata mancanza non può essere considerata una normalità.

È su questo che, in ultima analisi, si misura la credibilità delle istituzioni: non soltanto nella qualità del confronto pubblico, ma soprattutto nella capacità di trasformare le parole in azioni.

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