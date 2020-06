Due tragici incidenti, a perdere la vita un 20enne e un 58enne

Due tragici incidenti stradali nell’Isola. Non ce l’ha fatta Natale Passarello, 20 anni, deceduto a causa di uno scontro violentissimo tra lo scooter su cui viaggiava, e un’autovettura.

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 14,30 in via Mascagni a Pachino: il ventenne è stato travolto da un’autovettura. Sul posto l’elisoccorso, ma quando è atterrato il cuore del giovane si è fermato. Sul posto le forze dell’ordine, per stabilire la dinamica dell’incidente, e i familiari, distrutti dal dolore.

Incidente stradale mortale anche sulla Alcamo-Trapani, in territorio di Calatafimi. Il conducente di un tir, Antonino Candela, 58 anni, originario di Montelepre, è deceduto a seguito di uno schianto sullo spartitraffico della A29 in direzione Trapani.

Il mezzo pesante per cause in corso di accertamento è finito sulle barriere spartitraffico. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi.