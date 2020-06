Schiaffi ai migranti, si allarga l’inchiesta

In attesa dell’incidente probatorio davanti al Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, si allarga la vicenda del poliziotto della Questura di Agrigento, denunciato per abuso dei mezzi di correzione, per aver schiaffeggiato due migranti, e a loro volta obbligati a schiaffeggiarsi a vicenda, al centro di accoglienza di Ciavolotta, in territorio di Favara.

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli adesso indaga per violenza privata, attualmente a carico di ignoti. Nel filmato girato da uno degli ospiti della struttura, si vedono altri appartenenti alle forze dell’ordine che non intervengono, mentre l’agente è impegnato a “punire” i due giovani migranti dopo un tentativo di fuga.

Le indagini sono condotte dalla squadra Mobile.