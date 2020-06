Coronavirus, in Sicilia un solo nuovo caso

Un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessun decesso, nelle ultime 24 ore oggi (martedì 23 giugno). Emerge dal bollettino della Protezione civile nazionale. I casi di Covid19 riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono 3.073, uno in più di ieri. Il nuovo caso è stato comunicato dall’Asp di Siracusa.

Complessivamente arrivato l’esito di 2.797 tamponi, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 194.935 test e 161.423 casi testati Sono invece solo 132 gli attuali positivi,9 in meno di ieri e 9 pazienti sono guariti e risultati negativi all’ultimo tampone.

Dei 132 attualmente positivi, 110 si trovano a casa in isolamento domiciliare, 17 sono ricoverati in ospedale e 5 sono ricoverati in terapia intensiva.