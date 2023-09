L’Akragas ottiene la sua prima vittoria stagionale battendo la Gioiese 1-0 nella Serie D. Un gol di Trombino al 27′ minuto è stato decisivo.

L’Akragas ha ottenuto il suo primo successo stagionale nella Serie D girone I, battendo la Gioiese con un punteggio di 1-0. La squadra siciliana è riuscita a riscattare la brutta figura fatta nel derby della scorsa domenica contro il Licata, dimostrando di avere il potenziale per competere nella divisione.

La partita, che si è svolta allo stadio “Lopresti”, è stata una gara intensa e ben disputata tra le due squadre. L’Akragas ha dovuto fare i conti con alcune assenze importanti, come quella di Llama, che ha rinunciato a giocare dal primo minuto a causa di un problema muscolare, mentre Rossi e Perez erano fuori per infortunio. Tuttavia, la squadra ha dimostrato di essere unita e determinata a ottenere la vittoria.

Il momento decisivo della partita è arrivato al 27′ minuto, quando Trombino dell’Akragas è riuscito a segnare il gol vincente, portando la squadra in vantaggio. Questo gol ha dimostrato l’efficacia dell’attacco dell’Akragas, nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave.

Dall’altra parte, la Gioiese ha dato il massimo per cercare di pareggiare la partita, ma la difesa dell’Akragas è stata solida e ben organizzata, mantenendo la porta inviolata per tutta la partita.

Da notare che la partita non è stata priva di tensioni, con alcune ammonizioni e persino un’espulsione per la Gioiese. Tuttavia, l’Akragas è riuscita a rimanere concentrata e a difendere il suo vantaggio fino al fischio finale.

La vittoria è stata fondamentale per l’Akragas, che cerca di migliorare la sua posizione in classifica e dimostrare di essere una squadra competitiva nella Serie D girone I. D’altro canto, la Gioiese dovrà cercare di rimediare a questa sconfitta e lavorare duramente per ottenere risultati migliori nelle prossime partite.

L’Akragas può festeggiare il suo primo successo stagionale, mentre la Gioiese dovrà tornare al lavoro per cercare di migliorare le proprie prestazioni. La Serie D è una divisione competitiva, e ogni vittoria è importante per la corsa al successo.

Gioiese-Akragas 0-1: 27′ Trombino

IL TABELLINO:

GIOIESE: Ammirati; Di Leo, Ruffino, Monteleone, Orazzo, Toskic, Baumwollspinner, Maresca, Guerrisi, Mateucci, Moscardi. A disp.: Ianni, D’Aleo, Gucciardi, Scalon, Inzerillo, Sofrà, Ficarra, Basile, Ganassi, Rizzo, Basile, Belluzzi, Romano. All. Caridi

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Petrucci (52′ Ruffino), Rechichi, Cipolla, Mannina; Scandurra (49′ Baio), Sanseverino, Echeverria (18′ Pantano); Di Mauro; Litteri (82′ Llama), Trombino (60′ Marrale). A disp.: Busà, Crisiglione, Bruno, Scozzari. All. Coppa.

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia (Monaco-Minichiello).

MARCATORI: 27′ Trombino.

NOTE: Ammoniti Baumwollspinner, Ruffino (G), Sanseverino, Pantano, Marrale, Mannina. Espulso Ruffino (G) al 76′.