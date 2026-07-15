Due vasti incendi sono divampati nelle ultime ore nell’Agrigentino. Il primo rogo ha carbonizzato un’area boschiva, macchia mediterranea, alberi di mandorlo ed erba secca nel versante collinare tra la campagna di Monserrato e Porto Empedocle.

L’opera di spegnimento di vigili del fuoco e forestale, con l’ausilio dall’alto di mezzi aerei, è durata oltre cinque ore.

Un altro rogo si è sviluppato in contrada “Mortilla” in territorio di Montallegro. Le fiamme hanno distrutto un ettaro di macchia mediterranea e sterpaglia. E’ stato il personale della Forestale regionale a domare l’incendio.

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