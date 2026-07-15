La terza stagione del Teatro dell’Efebo inizia sabato prossimo 18 luglio alle ore 21 con “Le Troiane”, tragedia tra le più conosciute, emozionanti e attuali di Euripide messa in scena dalla compagnia “Terra Magica Arte e Cultura” per la regia di Valeria Cimaglia, una delle più giovani e promettenti attrici/registe dei circuiti del teatro classico con diversi ruoli da protagonista in tragedie come Le Trachinie, Medea, Gli Spartani e altre ancora. Le Troiane hanno come veri protagonisti la forza straordinaria delle donne, il dolore della perdita e dell’esilio, lo strazio di una madre.

E la potenza delle parole di Euripide nel condannare la guerra dal punto di vista dei vinti, con il silenzio che segue alla distruzione e le figure femminili che diventano immagini universali di dolore, resistenza e capacità di custodire la memoria. La prima scelta del 2026 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento premia la qualità del cast in scena, impreziosita dalla scenografia e dagli splendidi costumi di Francesca Bax e dalle musiche di Simone Carrino.

“Anche in questa terza stagione abbiamo allestito un cartellone di altissimo livello” afferma il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “che sicuramente riuscirà ad attrarre sia i residenti che quanti, anche da fuori provincia, turisti compresi, vorranno assistere agli spettacoli. L’obiettivo, oltre a quello scontato di promuovere arte e cultura, è di trattenere i turisti ben oltre la normale visita al Parco Archeologico o al centro storico”.

Il secondo appuntamento con il Teatro Classico e del Mito prevede invece. il prossimo 25 luglio, “Ifigenia in Aulide” di Euripide, per la regia di Alessandro Machia con Andrea Tidona. I biglietti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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