Il dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile ha emanato una nota straordinaria per previsione di sensibile aumento delle temperature con il rischio di ondate di calore e innesco di incendi. Tra i primi sindaci ad intervenire quelli di Agrigento Michele Sodano e di Favara, Antonio Palumbo, con l’invito alla cittadinanza per le prossime 24/36 ore a rispettare alcune regole.

Nel dettaglio: sospendere le attività a maggior rischio all’aperto; evitare la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata; per i soggetti fragili, nelle ore più calde, permanere in locali climatizzati; mettere in sicurezza, beni, materiali, attrezzature, e mezzi nelle zone a rischio di incendio; segnalare ogni situazione di emergenza al numero 112 o, per incendi al 115 o 1515.

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