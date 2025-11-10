Due risse sono scoppiate nella notte fra sabato e domenica, nei pressi dei locali della movida fra Porta di Ponte e via Gioeni ad Agrigento. La prima subito dopo mezzanotte e mezza, l’altra verso l’una. In entrambi i casi, all’arrivo “fulmineo” di poliziotti, carabinieri e finanzieri, in servizio per la cosiddetta “movida sicura”, gli esagitati si sono subito dispersi in mezzo alla folla di tanti giovanissimi che stazionavano davanti ai locali.

Nessuno è rimasto ferito. Un ragazzo agrigentino è stato fermato. Aveva la felpa e i pantaloni sporchi di fango. Alle forze dell’ordine ha raccontato di essere stato aggredito e spintonato a terra da più giovani. Le indagini sono in corso per ricostruire le due dinamiche dei fatti. La presenza del presidio interforze, coordinato dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, dislocato in tutti quelli che vengono considerati “obiettivi sensibili” del centro, ha scongiurato il peggio.

