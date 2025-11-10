Un uomo è rimasto ferito in un incidente autonomo che si è verificato lungo la Statale 115 all’altezza del bivio per la località balneare di Mollarella a Licata. Viaggiava alla guida di un’auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e un’ambulanza del 118.

L’automobilista è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale.

