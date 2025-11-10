Si intitola “Leadership infermieristica: competenze, cambiamento e nuove prospettive” il convegno in programma domani, alle 9, nella sede di contrada San Benedetto dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), presieduto da Salvatore Occhipinti. Un tema, scelto non a caso, che accompagna i professionisti nella fase evolutiva che caratterizza il contesto sanitario. La leadership infermieristica, difatti, è un elemento chiave utile a garantire qualità, sicurezza e innovazione nei servizi sanitari e, tra le competenze fondamentali, emergono la comunicazione, la capacità decisionale, l’intelligenza emotiva e la gestione dei conflitti.

“La leadership infermieristica deve saper affrontare il cambiamento del nostro contesto sanitario”, afferma Salvatore Occhipinti che, oltre a essere il presidente di Opi Agrigento è anche il responsabile scientifico del convegno.

Quattro gli argomenti che i relatori, i dirigenti infermieristici Vincenzo Mancuso, Claudio Di Rosa, Salvatore Nicolosi e Pasquale Iozzo, rispettivamente, affronteranno durante il convegno: “Dm 77/2022 nuove prospettive per la professione infermieristica”; “Oltre il contratto: comunicazione e negoziazione per governare il cambiamento”; “La gestione efficace delle risorse umane e impatto nei processi assistenziali” e “Il disagio dei coordinatori infermieristici nella gestione delle risorse umane: deficit di competenza psicologiche o tecniche?”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp