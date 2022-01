Covid in Sicilia, impennata di positivi con nuovo record: 14.269 nuovi casi

Impennata di positivi con nuovo record giornaliero in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 14.269 nuovi casi di Covid-19, su 59.933 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati 7.328. E sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 19 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 6 gennaio.

L’isola è al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in aumento. Degli 80.116 siciliani attualmente positivi, 79.053 si trovano in isolamento fiduciario, 944 sono ricoverati in ospedale con sintomi, e 119 si trovano in Terapia intensiva (4 in più di ieri).

La distribuzione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 3.337, Palermo 3.210, Siracusa 1.546, Messina 1.502, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Trapani 1.075, Enna 716, Agrigento 499.