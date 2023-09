Notte di incendi in territorio di Casteltermini e Ribera. Un rogo di probabile natura dolosa ha carbonizzato una vasta area di macchia mediterranea in contrada “Mandravecchia” nelle campagne di Casteltermini e ha interessato circa 10 ettari costituiti per lo più da sterpaglie. Il rogo ha raggiunto una casa rurale in legno, dove abitano un pensionato e la moglie, danneggiandola. Nessuna conseguenza per la coppia. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Il secondo incendio è scoppiato in contrada “Caminello”, nella frazione di “Piana Grande”, a Ribera. In cenere sia terreni costituiti da erba secca ma anche un’area destinata alle coltivazioni. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e dal personale del Corpo forestale regionale del distaccamento di Ribera.