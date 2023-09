Dopo una breve pausa estiva nel mese di agosto, sembrava che finalmente il Viadotto Maddalusa stesse per vedere la luce alla fine del tunnel. Tuttavia, ciò che era stato considerato un segnale di speranza si è rivelato essere solo un’altra delusione per la comunità agrigentina. I lavori sul viadotto sono di nuovo fermi, e la collettività è costretta a subire gravi ritardi a causa delle problematiche legate a questioni che solo l’ANAS conosce.

Questo non è certo il primo intoppo che il Viadotto Maddalusa ha dovuto affrontare nel corso dei mesi. Dopo mesi e mesi di stallo, i lavori erano stati riappaltati lo scorso giugno e sembrava che finalmente si potesse guardare al futuro con ottimismo. Questo viadotto è stato concepito come una soluzione per i problemi di viabilità nell’area agrigentina, ma fino a oggi ha causato più disagi che benefici ai cittadini. La sua chiusura, infatti, comporta l’interruzione della strada statale 640 in direzione di Porto Empedocle.

L’opera ha già subito numerose interruzioni in passato, che hanno notevolmente rallentato i tempi di completamento. AgrigentoOggi fu uno dei primi a sollevare questa problematica, portando il caso all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana tramite un’interrogazione dei deputati Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Salvatore Geraci, Alessandro Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e Davide Vasta. Questi deputati avevano chiesto interventi urgenti per il ripristino della viabilità, mettendo in luce l’importanza cruciale del Viadotto Maddalusa per la regione.

Il viadotto è di vitale importanza per l’utenza stradale che proviene dal porto di Porto Empedocle e si dirige verso Gela sulla statale 115. Gli agrigentini, stanchi di subire disagi e ritardi nella circolazione, attendono con ansia il completamento di questa infrastruttura, ormai diventata un simbolo dei problemi nel settore delle infrastrutture in Sicilia.

Pareva che, finalmente, si potesse mettere un punto a questa lunga e frustrante storia. Tuttavia, la comunità agrigentina è in attesa di azioni concrete da parte delle autorità competenti per garantire che il Viadotto Maddalusa sia completato e possa finalmente contribuire a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nella regione. La speranza è che questa volta le promesse non vengano disattese e che i lavori possano essere portati a termine nel più breve tempo possibile.