Nell’incantevole località balneare di Realmonte, lunedì scorso il fascino delle storie Disney sulla riva del mare. L’organizzatore Marco Gallo ha regalato ai residenti e ai visitatori una serata memorabile con la proiezione all’aperto del classico Disney “Il Re Leone” sulla spiaggia di Il Nodo a Mare.

Nel cuore di una tranquilla serata di lunedì, quasi 200 persone si sono riunite sulla sabbia dorata per godersi questa proiezione mozzafiato. Il vento delle 20 ha rappresentato una sfida inaspettata, ma il determinato team dietro l’iniziativa non si è fatto scoraggiare. Hanno smontato e rimontato tutto con la passione e la dedizione che solo un evento così speciale può ispirare.

Parlando dell’evento, l’organizzatore Marco Gallo ha condiviso le sue emozioni, dichiarando: “Vedere quasi 200 persone in spiaggia un lunedì sera per Il Re Leone non me l’aspettavo minimamente. Il vento delle 20 stava cambiando tutto, abbiamo dovuto smontare e rimontare tutto, vi lascio immaginare la mia gioia… E poi Questo. Un 4 settembre qualunque. In spiaggia. Grazie.”

Questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il sostegno fondamentale di Fabio Speranza e tutto il Nodo Ammare, che hanno sempre dato a Marco carta bianca per realizzare le sue idee creative. Il Cinema Ammare è diventato un’attrazione amata nella comunità, e molte persone hanno espresso il desiderio di vederlo ripetere nel futuro.

L’idea di portare il cinema sulla spiaggia ha catturato l’immaginazione di tutti coloro che hanno partecipato, creando un’atmosfera unica che ha unito famiglie, amici e amanti del cinema. Mentre l’estate 2023 volge al termine, l’idea di ripetere questa esperienza magica una volta ancora sta prendendo forma, dando a tutti ioo qualcosa da attendere con gioia.

Il Cinema Ammare a Il Nodo a Mare di Realmonte è diventato un simbolo di creatività, comunità e passione per il cinema. E mentre il sole tramonta sulla splendida spiaggia, i ricordi di questa notte magica rimarranno vividi nella mente di coloro che hanno partecipato, alimentando la speranza che questa iniziativa possa tornare a risplendere sotto le stelle estive