Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione, per un 41enne di Cattolica Eraclea, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’imputato era stato arrestato dai carabinieri lo scorso ottobre dopo un’attività investigativa che aveva documentato, attraverso riprese video, numerosi episodi di cessione di cocaina, hashish e marijuana ai consumatori locali.

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha rinviato l’udienza al 17 marzo prossime per le eventuali repliche e la sentenza.

